Астронавт NASA Дайсон: для меня полет с российскими космонавтами был привилегией

Астронавт NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Трейси Дайсон обозначила полет к Международной космической станции (МКС) на борту корабля "Союз МС-25" вместе с российскими космонавтами как привилегию и удовольствие.
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