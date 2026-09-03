НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бүген Татарстанда яшенле яңгыр көтелә, һава температурасы +28 градуска кадәр күтәрелә

Бүген Татарстанда яшенле яңгыр көтелә, һава температурасы +28 градуска кадәр күтәрелә

Пәнҗешәмбе, 3 сентябрьдә, республикада алмашынучан болытлы һава торышы көтелә, төнлә явым-төшем ихтималы аз, көндез кайбер районнарда кыска вакытлы, яшенле яңгыр, кайбер урыннарда боз явачак, төнлә һәм иртән урыны белән томан күзәтеләчәк, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым