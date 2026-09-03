Бүген Татарстанда яшенле яңгыр көтелә, һава температурасы +28 градуска кадәр күтәрелә

Пәнҗешәмбе, 3 сентябрьдә, республикада алмашынучан болытлы һава торышы көтелә, төнлә явым-төшем ихтималы аз, көндез кайбер районнарда кыска вакытлы, яшенле яңгыр, кайбер урыннарда боз явачак, төнлә һәм иртән урыны белән томан күзәтеләчәк, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым