ОСАГО для собак и их владельцев обсудят в «Патриоте»

Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа рассмотрит законодательную инициативу федерального уровня об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак — по аналогии с полисом ОСАГО для автомобилистов.
Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа рассмотрит законодательную инициативу федерального уровня об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак — по аналогии с полисом ОСАГО для автомобилистов.
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