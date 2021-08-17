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ОСАГО для собак и их владельцев обсудят в «Патриоте»

ОСАГО для собак и их владельцев обсудят в «Патриоте»

Заксобрание Петербурга на заседании 18 августа рассмотрит законодательную инициативу федерального уровня об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак — по аналогии с полисом ОСАГО для автомобилистов.

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