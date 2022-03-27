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Андрей Свечников сделал дубль, став 1-й звездой матча с «Сент-Луисом» в свой день рождения. Он не забивал 9 игр

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы в игре чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (7:2) и был признан первой звездой.

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