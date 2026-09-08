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Arbitrum растет на фоне усиления сюжета о доходах экосистемы, впереди — тест уровня $0,20

Arbitrum (ARB) продолжает сентябрьское ралли, поднявшись с уровня ниже 0,10 доллара до примерно 0,17 доллара на фоне ускоряющегося покупательского спроса.

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