Планирование будущего помогает принимать правильные решения

Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что планирование конкретных событий в будущем способствует более осознанному принятию решений и снижению импульсивности.
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