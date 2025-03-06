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Планирование будущего помогает принимать правильные решения

Планирование будущего помогает принимать правильные решения

Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что планирование конкретных событий в будущем способствует более осознанному принятию решений и снижению импульсивности.

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