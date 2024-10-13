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RT Russia

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Политолог объяснил угрозы польского генерала в адрес России натовским дурманом

Политолог объяснил угрозы польского генерала в адрес России натовским дурманом

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT дал оценку заявлениям бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака об ударе по Санкт-Петербургу.

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