Политолог объяснил угрозы польского генерала в адрес России натовским дурманом

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT дал оценку заявлениям бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака об ударе по Санкт-Петербургу.
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