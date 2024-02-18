Вот как Китай занимает европейский авторынок

Этой весной в Великобритании начнутся продажи китайского электрического кроссовера . Его цена кроссовера составит от 29 995 фунтов стерлингов (3,49 млн рублей), и это будет самый доступный электромобиль на острове.
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