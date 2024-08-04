Страна и люди
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Страна и люди

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Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Готовят возврат земель? В Польше публично осудили украинский национализм

Мемориал жертвам Волынской резни в Варшаве. Сейм Польши накануне официально осудил идеологию и символику Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Резня резнёй . Вы -поляки можете ненавидеть хохлов как впрочем ненавидят их все ,НО земли эти принадлежат истинному хозяину -России и они ни для кого неприкосновенны . И очень даже странно то , что совсем недавно Вы в засос целовали вашего врага Дуда . А все ваши объявы и предъявы хоть с кем и даже с самыми беднейшими , погрязшими в долгах мелкими воришками , шарящими по карманам всех стран Штатами , но представляющими себя на устраиваемых раутах как самых самых богатых обезьян у которых даже бананы не растут , а только один вулкан , который вот-вот уже рванёт. А будете хамить заберём и земли Германии , принадлежащие победителю в ВОВ и подаренные вам
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Зря мы ушли  из Европы!
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14 час.

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