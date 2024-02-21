Какими могут быть перспективные дроны-перехватчики

Одной из главных загадок СВО считается то, почему российский Генштаб сосредоточил основные усилия именно на сверхурбанизированном Донбассе, где вести боевые действия в сплошной городской застройке сложнее, нежели в зимних степях и лесах Незалежной на других, менее укрепленных направлениях.
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