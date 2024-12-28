ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Отстаньте уже от Натальи. У нее стресса итак хватает. Пусть покамлает спокойно...Поклонская заявил...
  • Игорь Васиков
    А следующую ночь уже в камере. За государственную измену её на пожизненное надо.Зурабишвили прове...
  • Игорь Васиков
    Уж точно не священник посвящает в "дворянство" Если только"дворянин в Ватикане"...Папа римский прис...

Пушков призвал датчан приглядывать за ожидающей «атаки русских» премьером

Пушков призвал датчан приглядывать за ожидающей «атаки русских» премьером

Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков 27 декабря призвал датчан приглядывать за премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая призналась, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости на случай атаки России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх