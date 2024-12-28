Пушков призвал датчан приглядывать за ожидающей «атаки русских» премьером

Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков 27 декабря призвал датчан приглядывать за премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая призналась, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости на случай атаки России.