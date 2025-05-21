Виновен: парню, защитившему девушку от мигрантов, вынесли приговор

Суд и прокуратуру совершенно необходимо реформировать с полным увольнением ныне действующих сотрудников! Набирать заново, лишь при отсутствии даже малейших намёков на нечистоплотность!

Нина Грекова

Как уже надоело - гнилое правосудие в России. Только предатель может "идти" против русских, которые стоят на стороне справедливости.