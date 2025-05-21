Русский компас Фото: скрин видео "Кстати". Правосудие выступило против справедливости. Но вся Россия встала за нижегородца.
Виновен: парню, защитившему девушку от мигрантов, вынесли приговор
Комментарии
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Александр Попов
Наш пацан
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4 час.
Вячеслав Денисов
Суд и прокуратуру совершенно необходимо реформировать с полным увольнением ныне действующих сотрудников! Набирать заново, лишь при отсутствии даже малейших намёков на нечистоплотность!
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3 час.
Нина Грекова
Как уже надоело - гнилое правосудие в России. Только предатель может "идти" против русских, которые стоят на стороне справедливости.
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3 час.
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