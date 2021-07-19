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Канада в сентябре начнет принимать вакцинированных туристов

Канада в сентябре начнет принимать вакцинированных туристов

Канада начнет принимать вакцинированных путешественников со всего мира 7 сентября. При этом американцев, прошедших полный курс вакцинации, в Канаду будут пускать с 9 августа, передает СBC News.

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