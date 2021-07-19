Канада в сентябре начнет принимать вакцинированных туристов

Канада начнет принимать вакцинированных путешественников со всего мира 7 сентября. При этом американцев, прошедших полный курс вакцинации, в Канаду будут пускать с 9 августа, передает СBC News.
Популярные статьи
- Художественный гимнаст Бенитес назвал олимпийскую чемпионку Навку «плохой спортсменкой с гнилым сердцем»
- Полицейские нагрянули к главному редактору The Insider Роману Доброхотову — сегодня он собирался покинуть Россию
- Прокуратура настаивает на отмене «чрезмерно мягкого» приговора блогеру Эдварду Билу за ДТП
Свежие комментарии