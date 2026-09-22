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Царьград

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Военные РФ окружили Марьевку перед штурмом в ДНР

Военные РФ окружили Марьевку перед штурмом в ДНР

Армия России окружила Марьевку в Донецкой Народной Республике. Замкомандир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады «Центра» Тлеужан Кайрымов подтвердил это перед предстоящим штурмом, сообщил ТАСС.

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