Военные РФ окружили Марьевку перед штурмом в ДНР

Армия России окружила Марьевку в Донецкой Народной Республике. Замкомандир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады «Центра» Тлеужан Кайрымов подтвердил это перед предстоящим штурмом, сообщил ТАСС.
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