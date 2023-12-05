Лучших сотрудников избиркома наградили в Новосибирской области

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил руководство и сотрудников Избирательной комиссии региона с 30-летием избирательной системы Российской Федерации, а также вручил награды регионального парламента.
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