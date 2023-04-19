Дженнифер Лопес снялась в полупрозрачном платье

Актриса Дженнифер Лопес показала снимок в прозрачном вечернем платье. Артистка дала новое интервью. Фото: из открытых источников В социальных сетях звезда показала снимок в полупрозрачном синем платье, образ певица дополнила плиссированной юбкой.