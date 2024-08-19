All Woman Project: все женщины прекрасны, даже если они не вписываются в модельные стандарты

All Woman Project. Разглядывая женские журналы, да и просто рекламу или показы мод, кажется, что все женщины будто созданы под копирку - у них похожая фигура, они стройные вплоть до болезненной худобы и большей частью они белокожи.
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