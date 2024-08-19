С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 462 подписчика

All Woman Project: все женщины прекрасны, даже если они не вписываются в модельные стандарты

All Woman Project: все женщины прекрасны, даже если они не вписываются в модельные стандарты

All Woman Project. Разглядывая женские журналы, да и просто рекламу или показы мод, кажется, что все женщины будто созданы под копирку - у них похожая фигура, они стройные вплоть до болезненной худобы и большей частью они белокожи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх