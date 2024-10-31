Шапша передал индонезийцам панно с Циолковским, Гагариным и Королевым

В ходе своего продолжающегося заграничного турне, сначала по Китаю, потом по Индонезии, калужский губернатор принял участие в церемонии открытия в Университете Индонезии панно с изображением Циолковского, Гагарина и КоролеваВ ходе своего продолжающегося заграничного турне, сначала по Китаю, потом по Индонезии, калужский губернатор принял участие в церемонии открытия в Университете Индонезии панно с изображением Циолковского, Гагарина и Королева.
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