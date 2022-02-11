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Результаты супергиганта в горных лыжах у женщин на Олимпиаде-2022: Гут-Бехрами победила, Плешкова заняла 18-е место

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине, россиянка Юлия Плешкова стала 18-й.

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