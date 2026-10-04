Директор рассказал о последних днях жизни Анатолия Кашпировского

Сегодня стало известно о смерти Анатолия Кашпировского. Именитому психотерапевту было 87 лет.Сегодня стало известно о смерти Анатолия Кашпировского.
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