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Регионы России

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Ульяна Дудина завоевала бронзу на World Skate Games в Асунсьоне

Ульяна Дудина завоевала бронзу на World Skate Games в Асунсьоне

Российская спортсменка Ульяна Дудина стала бронзовым призером первенства мира по скейт-кроссу среди юниорок на турнире World Skate Games в столице Парагвая Асунсьоне.

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