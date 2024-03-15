«Искандер» утилизировал французскую систему «Цезарь»

Вчера 4,1K прочитали С линии соприкосновения вновь пришли очень хорошие вести. Как выяснилось, утилизация западного оснащения на территории соседнего государства стала настоящим трендом, и никакие попытки оппонента скрыть свои количество утилизированной техники не спасают.