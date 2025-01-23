В Госдуме предложили привязать стипендию бюджетников к прожиточному минимуму. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.
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