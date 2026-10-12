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Аргументы и Факты

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Эксперт Варакина рассказала, как мошенники обманывают школьников

Эксперт Варакина рассказала, как мошенники обманывают школьников

Главный редактор проекта по проверке информации и кибербезопасности Евгения Варакина рассказала в программе «Доброе утро» на Первом канале, что мошенники часто используют спешку и запугивание, чтобы заставить школьников выполнять их требования.

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