Эксперт Варакина рассказала, как мошенники обманывают школьников

Главный редактор проекта по проверке информации и кибербезопасности Евгения Варакина рассказала в программе «Доброе утро» на Первом канале, что мошенники часто используют спешку и запугивание, чтобы заставить школьников выполнять их требования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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