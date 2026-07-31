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Гришин о ЦСКА: «Пропускают в каждой игре, даже с «Балтикой». Есть проблемы в обороне»

Главный тренер ФК « Банка », экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что у армейцев есть проблемы в обороне.

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