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ФедералПресс

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Глава Кузбасса рассказал о совместном проекте с екатеринбургским застройщиком

Глава Кузбасса рассказал о совместном проекте с екатеринбургским застройщиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ФедералПресс. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на строительной выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге рассказал о развитии горнолыжного курорта «Шерегеш», одним из застройщиков которого выступает компания «УГМК-застройщик».

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