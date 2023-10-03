Глава Кузбасса рассказал о совместном проекте с екатеринбургским застройщиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ФедералПресс. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на строительной выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге рассказал о развитии горнолыжного курорта «Шерегеш», одним из застройщиков которого выступает компания «УГМК-застройщик».
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