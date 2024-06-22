Нижегородские вузы повысят стоимость обучения до 39%

Рост цен по различным направлениям подготовки в основном объясняют инфляцией.Согласно последним данным, высшие учебные заведения в нижегородском регионе провели корректировку цен на обучение по различным направлениям, пишет NewsNN.
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