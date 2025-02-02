В Выборгском замке открывается выставка о культуре и стиле жизни середины XIX начала XX веков

Многие экспонаты поступили из семейных коллекций жителей Выборга, Карельского перешейка и Петербурга В здании Цейхгауза Выборгского музея-заповедника в пятницу, 7 февраля начнёт работу выставка «Историзм и модерн: Пространство повседневности».
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