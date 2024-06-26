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В ВОЗ рассказали, чем опасна маленькая физическая активность

В ВОЗ рассказали, чем опасна маленькая физическая активность

Треть населения планеты подвержена риску онкологических заболеваний.Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что около 1,8 миллиарда взрослых (почти треть населения планеты) подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний из-за недостаточной физической активности.

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