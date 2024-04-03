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Дума Иркутска в день своего 30-летия подвела основные итоги

Дума Иркутска в день своего 30-летия подвела основные итоги

Последние четыре–пять лет стали для России периодом серьезных испытаний на прочность. В такие моменты консолидация усилий — на всех уровнях власти, в диалоге с активной общественностью — обретает особую значимость.

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