Дума Иркутска в день своего 30-летия подвела основные итоги

Последние четыре–пять лет стали для России периодом серьезных испытаний на прочность. В такие моменты консолидация усилий — на всех уровнях власти, в диалоге с активной общественностью — обретает особую значимость.
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