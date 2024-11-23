«Зенит» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед и ничья

Команда тренера Сергея Семака сегодня обыграла «Оренбург» (1:0) в рамках Мир РПЛ. Серия «Зенита» без поражений достигла 9 матчей во всех турнирах в официальных матчах – 8 побед и ничья (против «Локомотива»).