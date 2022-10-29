"Взрывной заряд эндорфинов": 3 знака зодиака закружит бурный вихрь страсти в эти 2 дня

Астрологи прямо указали на знаки зодиака, которых закружит бурный вихрь страсти в ближайшие 2 дня. Взрывной заряд эндорфинов с головой захлестнет представителей именно этих трех созвездий, а мощный прилив романтики принесет в их жизнь множество ярких впечатлений.
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