Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях на этой неделе Выход из «тоннеля» боли 25 ноября в театре «Мастерская» сыграют премьеру спектакля «Край земли» (18+) по пьесе Евгении Алексеевой Camino invierno.