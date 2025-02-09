Культовый байк Honda Gold Wing отметил полтинник, но остался таким же крутым

В 2024 году Honda отметила важное событие — пятидесятилетие своего культового мотоцикла Gold Wing. Впервые представленный в 1974 году и поступивший в серийное производство в 1975 году, Gold Wing стал настоящим прорывом в мотоциклетной индустрии.
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