ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 мая 2022 года

Энергетический прогноз на четырнадцатое мая 2022 года. Числовой код 710 =Алмаз может лежать в земле, но от этого он не перестанет быть алмазом = Величайшее достоинство - это умение признать свою неправоту =Вера в Бога не влияет на существование Бога, она влияет на твоё существование =Внутренний голос – это голос нашей Души, голос Бога, голос совести = Вы постоянно имеете дело с волшебной силой мысли и сознания = Выраженное вслух намерение — это действие, направленное на изменение Мира = В этих числовых кодах есть Вера, Надежда, Любовь и Премудрость = ".