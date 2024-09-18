Военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве

Суд отправил под арест до 15 ноября экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве. По версии следствия, в феврале он договорился с мужем Елены Блиновской Алексеем, что может за вознаграждение освободить его и его супругу от уголовной ответственности, связанной с неуплатой налогов.