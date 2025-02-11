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Changan Deepal S07 и L07 — новые автомобили с интеллектуальным вождением

Changan Deepal S07 и L07 — новые автомобили с интеллектуальным вождением

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ 9 февраля компания Changan представила новые кроссовер Deepal S07 и седан Deepal L07, доступные в семи и шести комплектациях, включая варианты EV и EREV, с ценовым диапазоном 169 900 — 197 900 юаней (~ 2,2 млн — 2,6 млн рублей) и 151 900 … The post Changan Deepal S07 и L07 — новые автомобили с интеллектуальным вождением appeared first on Авто Китай сегодня.

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