«Военная хроника»: по объектам на Украине наносится массированный ракетный удар

Силы РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине, сообщает «Военная хроника». Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, в Киевской области и Житомире.
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