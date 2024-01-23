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«Военная хроника»: по объектам на Украине наносится массированный ракетный удар

«Военная хроника»: по объектам на Украине наносится массированный ракетный удар

Силы РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине, сообщает  «Военная хроника». Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, в Киевской области и Житомире.

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