СберБанк продлит срок действия банковских карт

СберБанк работает над продлением срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время все клиенты СберБанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, сообщает пресс-служба банка.
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