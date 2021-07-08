Инфляция в России поставила очередной рекорд

АртемБизнес и финансыИнфляция в России поставила очередной рекордРост потребительских цен в России в июне достиг 6,5% год к году, ускорившись по сравнению с 6% в мае, сообщил Росстат.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин БасовЗначит снова пойдём на выборы и проголосуем за лучших инфляторов ЕдиноРосовАНГЕЛ АНГЕЛА что можно еще ожидать, надо заниматься реальной экономикой, проводить реформы во благо народа, а не ради разорения населения и нищенских зарплат в угоду личного обогащения и разворовывания природных ресурсов... В России так много говорят о налогах, бюджете, но совершенно забыли про простой народ и для кого и во благо кого проводятся реформы.... Уперлись в цифру а элементарно даже организовать вакцинации не могут... Пока реформами, экономикой в России не займутся профессионалы и компетентные производственники, а не теперешние теоретики ни чего не изменится...Комментировать
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