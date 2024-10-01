В ЕКПЦ внедрили новую технологию родоразрешения женщин с патологией врастания плаценты

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре внедрена и успешно применяется технология турникетного гемостаза при родоразрешении беременных женщин, у которых диагностировано врастание плаценты в стенки матки.
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