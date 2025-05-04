Чердак как кладезь дополнительного дохода: старые вещи не значит хлам – что можно продать дорого Ольга БезродняяКак показывает практика, старые предметы, хранящиеся на чердаке или в сарае, могут оказаться настоящей находкой, приносящей неплохую прибыль, если их дорого продать.