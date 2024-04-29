Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Никаких массовых раздач паспортов украинским "ухилянтам" устраивать НЕЛЬЗЯ!

Тут   некоторые   товарищи,  которые       нам  совсем  не товарищи    - пан  Царёв  например -   предлагают    срочно    раздать        российские  паспорта     украинским  бешенцам,  которых    хотят  вытурить    из  европки  взад   -  на  скотобойню  Зеленского.

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