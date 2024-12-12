Плотник объяснил, почему торцы деревянных балок нужно отёсывать топором, а не отпиливать. Разница существенная

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для себя"! В одной из моих статей о деревянном перекрытии несколько читателей задали один и тот же вопрос касательно подготовки торцов деревянных балок перед их установкой в узле опирания на кирпичную стену.