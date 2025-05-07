В БГУ открылась выставка ´Полководцы Великой Победы: операция ´Багратион´.

День Победы - важная дата для каждого белоруса. Таким мнением поделился первый проректор Белорусского государственного университета Дмитрий Курлович во время открытия выставки ´Полководцы Великой Победы: операция ´Багратион´, проинформировали корреспондента sb.
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