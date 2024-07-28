Проезд по ЗСД во время парада ВМФ будет бесплатным

Сегодня с 10 до 14 часов Правительство Петербурга инициировало отмену платного проезда во время парада ВМФ по Западному скоростному диаметру по маршрутам на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении, сообщает пресс-служба ЗСД.