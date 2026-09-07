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Кандидат в Госдуму от ХМАО Завальный хранит на банковских счетах почти 260 млн рублей и владеет ценными бумагами на сотни миллионов

Кандидат в Госдуму от ХМАО Завальный хранит на банковских счетах почти 260 млн рублей и владеет ценными бумагами на сотни миллионов

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа опубликовала сведения о доходах зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы по двум одномандатным округам — №222 (Ханты-Мансийский) и №223 (Нижневартовский).

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