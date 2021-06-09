РУКА РУКУ МОЕТ...

Как посреди дня, вдруг, почувствовать хорошее настроение и бодрость, не прибегая к чашечке кофе? Для этого достаточно вымыть руки, как всегда, перед обедом! Неужели так просто? Да, но при этом следует сменить температуру воды, как минимум, 4 раза.