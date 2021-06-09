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РУКА РУКУ МОЕТ...

РУКА РУКУ МОЕТ...

Как посреди дня, вдруг, почувствовать хорошее настроение и бодрость, не прибегая к чашечке кофе?   Для этого достаточно вымыть руки, как всегда, перед обедом! Неужели так просто? Да, но при этом следует сменить температуру воды, как минимум, 4 раза.

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