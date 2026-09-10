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Дрон, слезы и миллиарды. Зеленский разыграл очередное «покушение» для Европы

Дрон, слезы и миллиарды. Зеленский разыграл очередное «покушение» для Европы

Владимир Зеленский, который отправился на похороны короля Норвегии, cам чуть не погиб в воздухе. Об этом он лично проинформировал норвежского премьера.

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