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Райан Гарсия: «Пожалуйста, люди, помогите мне, они врут. Ненавижу коррупцию»

«Я просто в ярости. Ненавижу коррупцию, ненавижу этих злых людей. Я буду молиться за них, но не прощу этой лжи.

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